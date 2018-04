Présidence de Radio France : la semaine de tous les dangers

Pur homme radio, Bruno Delport suivra ce mercredi à 16h45. Il dirige la station TSF Jazz et fût, notamment, à la tête de Radio Nova. Christophe Tardieu lui, est issu du monde de la culture : il dirige le Centre National du Cinéma (CNC). Il défendra son projet ce jeudi à 08h45. Enfin, Jérôme Batout fermera la marche ce jeudi à 11 heures. Il est directeur général de l’agence Publicis. Il a une bonne connaissance des arcanes de l’Etat pour avoir été conseiller spécial et chef de la stratégie et de la communication de Matignon sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

Chaque audition a été extrêmement cadrée par le CSA. Ainsi, le candidat exposera sa candidature pendant une heure maximum. Cette partie sera ouverte au public, filmée et diffusée en direct sur le site du CSA. Dans un second temps, le candidat sera interrogé par les Sages, à huis clos, pendant une heure maximum. La décision sera prise dans un temps record, puisqu’elle est attendue quelques heures après la dernière audition, soit d’ici ce vendredi 14 avril.