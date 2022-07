Près de 7 millions d’auditeurs à l’écoute des Indés Radios

Le groupement se revendique comme "la première audience de France pour la 71e vague d’enquête sur cet indicateur". Les Indés Radios atteignent ainsi 12.5% d’audience cumulée sur la période et une part d’audience de 10.3% (-1.6 point versus avril-juin 2021).

Le groupement fédère 129 stations locales, régionales et thématiques indépendantes implantées sur toute la France proposant un contenu local s’adaptant à chaque département et pour certaines couvrant des thématiques musicales peu ou pas exposées par les offres nationales. Elles constituent "une offre particulièrement efficace pour s’adresser à tous type de publics avec plus de 1 500 fréquences FM et DAB+ disséminées sur tout le territoire".