Près de 23 millions de podcasts écoutés pour RMC

La radio enregistre ainsi une hausse de 25% en un mois et de 37% en un an. RMC place 3 de ses émissions dans le Top 10 de la mesure eStat de Médiamétrie : L'After Foot (2e podcast de France avec 13.3 millions d'écoutes), Le Super Moscato Show (6e podcast de France avec 3.5 millions d'écoutes) et "Les Grandes Gueules" (10e podcast de France avec 2.5 millions d'écoutes).Par ailleurs, un mois seulement après son lancement, l'émission "Rothen s'enflamme" présentée par Jérôme Rothen et diffusée du lundi au vendredi de 18h à 20h, se classe 20e podcast de France avec 1.5 million de téléchargements. Avec l'entretien exclusif avec Kylian Mbappé, diffusé le 5 octobre, a établi un record avec 200 000 téléchargements en deux jours.