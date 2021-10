Médiamétrie : les podcasts les plus écoutés

Avec près de 136 millions de podcasts français écoutés ou téléchargés dans le monde, septembre marque un record absolu. Si la très forte progression des écoutes en 1 an (+42%) est en partie liée à l’élargissement du périmètre pris en compte, les 26% d’écoutes supplémentaires, versus août 2021, confirment sans appel le succès croissant de ce format auprès des Français.

France Inter est la radio la plus "téléchargée" suivie de France Culture, de RMC, de RTL et d'Europe 1. L'émission "Les Grosse Têtes" sur RTL reste l'émissio,n la plus téléchargée : 13 787 000 écoutes ou téléchargement. À elle seule, elle pèse 10% de l'audience totale.