Près de 200 millions de podcasts écoutés en janvier

France, France Culture, RTL, RMC et Europe 1 tiennent solidement le Top 5 de cette nouvelle étude eStat de Médiamétrie. Toutes les cinq enregistrent des résultats supérieurs à 10 millions de téléchargements et/ou d'écoutes de leurs podcasts et de leurs replays durant le mois de janvier. France Inter, à la première place, dépasse même la barre symbolique des 50 millions ! Radio France, à elle seule, franchit le seuil des 100 millions (lire ICI ).Pour autant, c'est une émission de RTL, "Les Grosses Têtes" qui tient solidement la première marche du classement des émissions les plus téléchargées et/ou écoutées. Elle a généré, en janvier dernier, 20 307 000 téléchargements et/ou écoutes. Deux autres émissions passe le seuil des 10 millions d'écoutes : "L'After Foot" (RMC) et "Hondelatte raconte" (Europe 1).