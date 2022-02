Radio France dépasse les 100 millions d’écoutes à la demande

Pour la première de son histoire et notamment depuis l'engouement pour le podcast, Radio France enregistre plus de 100 millions d’écoutes à la demande en janvier 2022 et signe 3 records historiques pour France Inter (50.7 millions d’écoutes), franceinfo et France Culture (deuxième radio la plus écoutée avec 40.3 millions d’écoutes.

"Ces excellents résultats numériques interviennent dans une période où le podcast n’a jamais été aussi plébiscité. Ils démontrent la puissance du service public et son rôle moteur dans ce secteur en plein essor et en pleine structuration" indique, ce matin, un communiqué.