Premier "RTS Live" de l'année pour RTS

"Depuis plus de 35 ans, la radio RTS, anime et crée les plus beaux concerts gratuits du Sud. Concerts d’ampleurs rassemblant des milliers de personnes ou concerts privés pour des centaines de privilégiés, les "RTS Live" sont désormais devenus des rendez-vous incontournables de la région rassemblant des artistes de la scène française de grands talents ou dont la notoriété n’est plus à prouver" explique la radio.

RTS a choisi pour son premier concert "RTS Live" de l’année, de d'offrir "un plateau hits" avec les artistes Cats on Trees, Joyce Jonathan, Lea Paci, Elephanz, Les enfants de la terre, Aome, Ionah Fink et June the Girl. Plus de 1 500 auditeurs sont attendus.