Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires de NRJ Group

Au 3e trimestre de l’exercice 2022, le pôle Diffusion poursuit sa dynamique commerciale et enregistre un chiffre d’affaires de 17.9 M€, en hausse de + 7.8% par rapport à celui du 3e trimestre 2021. A fin septembre 2022, le chiffre d’affaires du Pôle s’élève à 53.3 M€ et affiche ainsi une progression de + 8.1% par rapport à la même période de 2021. Celle-ci s’explique par une croissance de l’ensemble des activités FM, TNT et DAB+.