Pour Oüi FM, des millions d'auditeurs ne peuvent pas écouter la radio à Paris

En effet, aucun réseau de diffusion hertzienne n’est déployé dans les souterrains des transports en commun, contrairement aux surfaces et aux tunnels routiers qui en sont équipés. Cette solution serait pourtant parfaite, car elle garantirait un accès gratuit à tous et une grande qualité de diffusion quelque soit le nombre important d’auditeurs connectés simultanément. "La RATP a bien installé plusieurs bornes wifi avec 20 minutes autorisées de connexion dans seulement 15 stations (à condition de ne pas trop s'éloigner des bornes), et quelques accès 3G/4G qui nécessitent de payer pour écouter la radio, à l’opposé de son modèle d’écoute gratuite depuis toujours".





"C’est bien peu au vu des 303 stations de métro de Paris et des 249 stations de RER d'Île-de-France, et le déploiement n’a de cesse d’être repoussé. En outre, il n’aura échappé à personne que l’énorme avantage de la radio est d’être écoutée "en mobilité", et que les seuls accès dans quelques stations et leurs quais, en oubliant les trajets entre les stations, ne sert pas à grand chose pour ceux qui désirent l’écouter sans coupures permanentes et insupportables. Un accès facile au wifi sur toutes les lignes souterraines avec un débit suffisant serait pourtant un service minimum au moment où les lignes les plus rapides des TGV en sont dotées".