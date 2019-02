Podcasts : Sybel recrute le directeur marketing de Spotify France

Deuxième étage de la fusée pour la nouvelle plateforme de podcasts Sybel. Après l'annonce d'une levée de fonds de 5 millions d'euros, en partenariat avec le fonds luxembougeois Mangrove, Sybel fondée par Virginie Maire, une ex de M6 Web, recrute un cadre de Spotify. Franck Rossini a été directeur marketing France, Europe du Sud, Benelux et Europe de l’Est chez Spotify, numéro un mondial du streaming musical. Il rejoint Sybel en tant que chief marketing officer (CMO). Il aura pour mission le développement des utilisateurs en France et à l’international. Franck Rossini a occupé les postes de strategic director chez Starcom ou senior european manager chez Myspace.