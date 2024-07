Bénédicte Deprez recrutée par NRJ Belgique

À l'époque, elle avait conquis le jury grâce à sa répartie et sa forte personnalité. Sa victoire, aux côtés de Hugues Hamelynck, lui a permis de se former à l'animation radio tout l'été 2013 sur les ondes de Nostalgie.

"Béné nous a convaincu par son énergie, sa générosité, sa proximité, sa passion pour la radio et son envie de relever le défi de la matinale de NRJ. Je souhaite à Béné, et à toute la team du 6/9, beaucoup de succès dans ce nouveau challenge. ​​Nous remercions aussi chaleureusement Wendy qui a relevé le défi de la matinale, avec talent, pendant près de 6 mois" a déclaré Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique.