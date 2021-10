Podcasts : Deezer annonce ses nouveautés

En 2021, les utilisateurs de Deezer sont de plus en plus adeptes de podcasts. Cette année, ils souhaitent se divertir puisque les thématiques les plus prisées sont la société, l’humour, les faits divers, la musique et l’histoire. Ceci se confirme également dans les productions Deezer Originals, dont les plus grands succès sont : Les Histoires (chiantes) pour dormir de Natoo mais aussi Gang Stories et Best Story Ever raconté par Marina Rollman, qui reviennent très prochainement pour de nouvelles saisons.