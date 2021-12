Podcast story, le nouveau projet de Cauet

De plus, si le contenu s’adresse en premier lieu au grand public, Podcast Story se tournent également devant les entreprises et marques désireuses d’innover dans leur stratégie de communication.

Au rythme de cinq épisodes par semaine, les équipes de Podcast Story sont composées de six personnes, mais appellent à s’agrandir… tout comme les missions que se donne le nouveau projet de Cauet. Dans son viseur ? Instaurer un dialogue entre podcasts et radio, et vendre des programmes, qui sont à l’origine des podcast, afin de les diffuser sur les ondes radio.



Un projet tentaculaire, par lequel l’homme de radio peut amener toujours plus loin le monde du podcast et de la radio.