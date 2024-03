Téléchargez le nouveau numéro de Podcast Magazine

Troisième numéro de Podcast Magzine. Des dizaines et des dizaines d'articles passionnants pour découvrir cet univers ou acquérir les bons réflexes pour produire son ou ses podcasts. Ce nouveau numéro se positionne encore comme la bible du podcast avec en point d'orgue la mise en lumière de nombreux outils de production.Ce numéro 3, ce sont des rencontres avec des podcasteurs, avec des pionniers du podcast et des spécialistes du secteur comme James Cridland, des focus sur des entreprises et des studios dynamiques, des conseils techniques pour réussir ses enregistrements...Pour feuilleter les 180 pages de Podcast Magazine, vous pouvez le commander ou le télécharger maintenant, ICI