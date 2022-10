Podcast replay : plus de 18 millions d’écoutes mensuelles pour Europe 1

Europe 1 enregistre pour le mois de septembre 18,137 millions de téléchargements, soit son deuxième meilleur score depuis le lancement du classement. Le public confirme ainsi son adhésion et sa fidélité aux programmes phares de la station que sont : "Hondelatte raconte", "Historiquement Vôtre" et "Au cœur de l'Histoire".

Avec près de 11 millions de téléchargements et une progression de 55% sur un an, Christophe Hondelatte signe sa deuxième meilleure performance avec "Hondelatte raconte", et demeure le premier conteur de France. Sa nouvelle émission "Hondelatte raconte – Cote B" semble avoir déjà trouvé son public : en seulement quatre épisodes, l'émission cumule 421 000 téléchargements.