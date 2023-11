"Podcast Hôtel" : le rendez-vous des podcasteurs à Lyon

La première édition de Podcast Hôtel à Hôtel71 proposera aux curieux, aux amateurs et aux professionnels lyonnais de venir écouter, rencontrer, découvrir les podcasts et leurs créateurs pour s’interroger sur le rôle de ce média dans notre vie. En mettant en valeur la richesse et la créativité des formats audio natifs, la programmation, pensée autour d’une grande journée et de deux soirées, invitera chacun à faire du podcast un nouveau réflexe et le vivre comme autant d’expériences – "positives, stimulantes, libératrices" – que de manières de s’informer ou de s’évader.Cet événement est organisé par l’association Dis Mara et Hôtel71, avec le soutien de Collectif et Acast.