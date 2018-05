Plusieurs émissions de RMC sur RMC Sport

Donc, SFR lance RMC Sport 1, dédiée au football et qui diffusera, entre autres compétitions, la Ligue des champions et la Ligue Europa de football. SFR lance également RMC Sport 2 dédiée au basket, à l’athlétisme et au rugby anglais, RMC 3 avec de l’équitation, les sports extrêmes, RMC 4 avec les sports de combat, et enfin à partir du 3 juillet, RMC Sport News, nouveau nom de SFR Sport, la chaîne d'information sportive. À noter que RMC Sport 1 proposera des diffusions en 4K, très haute définition. On remarque que le bouquet diffusera plusieurs programmes de la radio RMC comme le "Super Moscato Show", du lundi à jeudi sur RMC Sport 1 de 16h à 18h.