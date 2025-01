Plus de 70 pages pour le nouveau mensuel La Lettre Pro de la Radio

Depuis ces dix dernières années, les métiers de la radio évoluent avec le numérique. Le talent au micro doit se mêler au talent de performeur sur les réseaux sociaux. Le nombre de likes, de visiteurs sur le site Internet et d’écoutes sur le digital est primordial dans la popularité de la marque.Derrière les voix familières qui accompagnent des millions d’auditeurs chaque jour se cache une diversité de métiers, allant de la rédaction à la production technique en passant par l’animation. Mais combien gagne-t-on dans cet univers passionnant ? Voici un tour d’horizon des principaux métiers de la radio et de leurs rémunérations.Patrick Monroe, directeur de Radio Camargue, et Olivier Coquin, directeur de Radio ONE, partagent leurs perspectives sur les enjeux du recrutement dans les radios locales. Entre la recherche de profils polyvalents, l’évolution des métiers et la montée du digital, ils expliquent les défis auxquels ils font face pour maintenir la radio vivante et dynamique dans un environnement en mutation.Pour La Lettre Pro de la Radio, neuf étudiants issus de trois établissements spécialisés partagent leurs aspirations, les matières qu’ils jugent indispensables pour entrer dans le monde de la radio et leurs visions pour répondre aux attentes des employeurs. Une plongée exclusive dans les ambitions de la nouvelle génération de passionnés des médias audio.L’ESJ Pro Montpellier propose des formations radio innovantes, alliant théorie et pratique, pour former des journalistes adaptés aux défis de l’audiovisuel moderne. Sophie Merle, directrice de l’école, nous présente les parcours proposés et la manière dont l’établissement s’adapte aux évolutions du secteur.Depuis un peu plus de deux ans, aucun professionnel des médias ne peut avoir manqué l’occasion d’évoquer le sujet de l’IA au coeur de son secteur. À la manière de chaque arrivée technologique massive, les questions se multiplient, les inquiétudes se font jour et les scénarios les plus noirs font parfois la une. Gerald Holubowicz, journaliste spécialisé tech, IA générative, deepfakes, fondateur de Synth, média d’analyse critique de la tech, et consultant/formateur auprès de médias, fait le point sur le phénomène.Du monde du journalisme vers celui de l’EMI (éducation aux médias et à l’information), tous les chemins sont possibles. Parfois même, les parcours que l’on pourrait qualifier des plus “atypiques” permettent de relier ces deux univers. Marie Jansen a eu ce parcours. Celle qui a commencé sa carrière au tournant des années 2010 du côté de RTL où elle est arrivée en tant que stagiaire a poursuivi une carrière de journaliste.Chaque année, près d’une centaine de postes sont à pourvoir dans les radios, qui peinent à recruter. Entre les compétences spécifiques recherchées et un média qui a perdu de son attrait auprès des jeunes, le Syndicat des radios indépendantes prend le taureau par les cornes.Jean-Charles Verhaeghe, directeur du réseau régional Totem dans l’Aveyron, partage les défis auxquels il fait face dans le recrutement au sein de sa station, située en milieu rural. Il revient sur les problématiques spécifiques des radios locales, les profils recherchés et les solutions pour attirer les talents en dehors des grandes métropoles. Des processus de recrutement qui nécessitent souvent des énergies considérables et des acrobaties pour convaincre les candidats.France Travail Techniciens Île-de-France, dirigée par Fabrice Millon-Desvignes, se positionne comme un acteur clé pour accompagner les professionnels de la radio et de l’audio tout en facilitant l’insertion des nouveaux talents. Avec 40 000 techniciens du spectacle suivis et 46 000 entreprises partenaires, l’agence France Travail Techniciens Île-de-France joue un rôle majeur dans l’écosystème des métiers de l’audiovisuel et du spectacle.Dans un contexte où le marché du travail évolue rapidement et où les entreprises doivent redoubler d’efforts pour attirer les talents, la radio bordelaise Enjoy 33 s’est distinguée en adoptant une méthode de recrutement collectif audacieuse et originale pour renforcer son équipe commerciale. Retour sur une expérience réussie, racontée par Joss Ciret, directeur de la station.Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Dans ce domaine, la culture est à la traîne. Pour faire bouger les choses, la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré organise des “jobs dating” entre employeurs du secteur et personnes en situation de handicap. Et ça fonctionne ! Rencontre avec Sarah Minski, qui pilote la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré.