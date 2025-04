Voici votre magazine en Flipbook n°170 de la Lettre Pro de la Radio

​Micro-édito, maxi-effets

Vous savez quoi ? Cet édito mensuel que vous avez sous les yeux est particulièrement lu dans les studios. Tellement lu qu’il suscite souvent des retours intéressants, pour ne pas dire stimulants. Cela dit, ne nous y trompons pas. Avec ses 1 900 signes mensuels, ce minuscule espace de liberté ne pèse rien comparé aux centaines de milliers de signes rédigés chaque mois. Paradoxe charmant, cet encart insignifiant, de quelques centimètres de large et de haut, a toujours plus de poids qu’un dossier de plusieurs pages.

C’est finalement, un peu, comme à la radio : une mécanique de pensée à contre-courant, ça fait des remous. Ou comme cette phrase célèbre du cardinal de Richelieu : "Qu’on me donne six lignes écrites de la main du plus honnête homme, j’y trouverai de quoi le faire pendre." On reconnaît toujours l’arbre à ses fruits. C’est, finalement, un peu comme à la radio.



Il paraît que le printemps est propice à l’indulgence. Tant mieux, car les beaux jours arrivent, la fin de saison radiophonique aussi, et chacun commence à regarder vers l’horizon avec un mélange d’impatience et de fatigue.

Le RadioTour 2025, lui, devrait être plus court : probablement deux dates maintenues sur les cinq initialement prévues. Les temps sont durs, on le sait. Mais l’essentiel est préservé : l’envie de se retrouver, de partager des idées, de faire circuler la parole entre pros, hors des écrans, dans la vraie vie. Et rien que cela, c’est déjà précieux.



Une opportunité pour s’autoriser une prise de recul. Non pas pour baisser la garde, mais pour retrouver le rythme – le bon, si possible –, celui qui permet de tenir encore quelques semaines jusqu’au clap final de la saison. On fait avec ce qu’on a, on ajuste, on s’adapte. Et parfois, dans un virage inattendu, il se passe quelque chose. Un speak réussi, un contrat signé, un bon client en interview, une fréquence reconduite, un Torquemada démasqué, une intuition qui se confirme. De quoi se souvenir pourquoi on fait ce métier.

Brulhatour