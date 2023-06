Plein Ciel et Bip&Go partenaires du bus NRJ

Les parrains bénéficient d’une forte visibilité terrain grâce à l’intégration de leurs logos sur le covering du Bus de Manu. Les deux marques sont aussi intégrées à l’édito de l’émission, en sponsorisant 2 jeux : Plein Ciel avec le Jeu des 5 mots, avec 1000 euros de dotation par jour et Bip&Go s’associe au Jeu du Maître du Temps, avec 1000 euros de dotation par jour.Ces opérations sont accompagnées d’un très large plan d’autopromotion qui a démarré le 22 mai sur l’antenne de NRJ et bénéficient de nombreux relais sur les comptes sociaux de la station et des animateurs aux millions d’abonnés. Plein Ciel fait aussi participer ses adhérents, avec un jeu concours dédié et de nombreux lots à gagner en magasin.Le bus NR sera sur la Place Antonin Jutard de Lyon ce 8 juin et à NRJ à Paris ce 9 juin...