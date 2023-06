NRJ : la matinale réalisée dans un bus durant une semaine

Cette semaine permettra aux auditeurs de rencontrer l'équipe, d'assister à des sessions live improbables, de gagner des cadeaux, de trouver l'amour, de participer à des chasses au trésor... "Guettez bien le bus dans votre ville, il pourrait aussi vous prendre à bord. Comptez aussi sur Manu pour ambiancer les embouteillages et être là où on ne l'attend pas" prévient NRJ.

Cinq showcases exclusifs sont également prévus tous les matins en fin d'émission. Le bus "Manu dans le 6/10" s'arrêtera pour offrir un showcase exclusif gratuit. Rendez-vous à 09h30 le 05 juin sur la Place de la Victoire de Bordeaux, le 6 juin sur la Place des Ramblas de Toulouse, le 7 juin sur la Place de l’Europe de Montpellier, le 8 juin sur la Place Antonin Jutard de Lyon et le 9 juin à NRJ à Paris.