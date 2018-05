Pierre Bellemare, grande voix de la radio, est mort

De 1969 à 1986. Pierre Bellemare office sur Europe 1. "Il y produit et anime la tranche de 11-13 heures, avec notamment Déjeuner Show, 20 millions cash ou encore Le Sisco" explique ce matin la station de Lagardère Active. Sa carrière débute en tant qu'assistant de son beau-frère Pierre Hiegel, chargé des programmes sur Radio Luxembourg, radio qui a disparu aujourd'hui. "J'ai commencé par nettoyer des disques, faire du ménage… puis j'ai remplacé un comédien absent", racontait-il sur Europe 1 en 2015 (lire ICI ). "J'ai toujours été producteur en même temps qu’animateur à Europe 1. On peut dire que j’ai été le premier producteur animateur", soulignait-il encore sur Europe 1 en 2007. Ce matin, Laurent Guimier, vice-PDG d'Europe 1 évoque un "inventeur de la radio moderne, voix historique et pilier de la famille d'Europe 1".