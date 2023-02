Performances historiques de France Médias Monde sur le numérique

Ces résultats historiques s’accompagnent de performances qualitatives : la durée moyenne de visionnage sur YouTube est de plus de 5 minutes, sur Facebook elle est trois fois supérieure à la moyenne sur ce réseau social (30 secondes), et la durée moyenne d’une visite dans les environnements propriétaires du groupe est de 8.20 minutes (+ 12% versus 2021).

Sur les réseaux sociaux, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya comptent désormais une communauté de plus de 100 millions d’abonnés (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram).