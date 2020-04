Pénélope Boeuf, une podcasteuse très active en confinement

Pendant cette période, Pénélope Bœuf a également accompagné Meetic pour la sortie de leur premier podcast " Amour & Confinement ". Parce qu'il a l'avantage de créer un lien intime et particulier avec l'auditeur, Meetic mise sur le podcast et espère faire naître de nouvelles histoires parmi les 25 millions de célibataires français. Avec " Amour & confinement ", Meetic apporte son soutien et guide les célibataires, mais pas que : les jeunes couples séparés par le confinement ou bien confinés à deux pourront également faire le plein de bons conseils et de love vibes pour traverser ce cap de manière positive. Le podcast diffuse un épisode du lundi au vendredi et traite diverses thématiques liées au célibat et au couple pendant le confinement. Le tout avec une note d'humour et de bienveillance. Il est disponible sur les plateformes Acast, Spotify, Deezer, Apple, Castbox.