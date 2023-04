Paul Lonceint-Spinelli est le lauréat du Prix RFI Charles Lescaut 2023

Le Prix Charles Lescaut organisé depuis 1997 par RFI, offre chaque année à un étudiant en école de journalisme un contrat d’un an au sein de la rédaction de la radio mondiale. Les candidats au prix sont proposés par quatorze écoles de journalisme françaises reconnues : le CFJ, Sciences Po Paris, l'IPJ, l'École des Hautes Études en Sciences de la Communication et de l'Information (CELSA), l'Institut Français de Presse (IFP), l'ESJ de Lille, l'École de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCAM), École Publique de Journalisme de Tours, l'IUT de Lannion, l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA), l'École de Journalisme de Toulouse (EJT), le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg (CUEJ) l’École de Journalisme de Grenoble (EJDG) et l’École de Journalisme de Cannes (EDC).