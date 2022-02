Patrick Sabatier arrive sur Europe 1

Animateur emblématique, Patrick Sabatier fait son grand retour à la radio, sur Europe 1, aux commandes d’une nouvelle émission mêlant jeu et interview autour d’une personnalité. Une heure avec un acteur, un chanteur, un réalisateur, un écrivain ou encore un sportif pour revivre cinq temps forts de sa vie. Deux auditeurs s’affronteront, tout au long de l’émission, en répondant à des questions inspirées du parcours de l’invité pour remporter des séjours de prestige.

"Anecdotes, confidences et quiz autour de l’invité viendront rythmer cette heure conviviale et chaleureuse" promet un communiqué...