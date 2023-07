Pascal Praud quitte RTL pour Europe 1

Diplômé de l'École Supérieure de Journalisme de Paris (ESJ Paris), Pascal Praud a étudié au Conservatoire de Nantes ainsi qu'à la Faculté de droit de Nantes. Il débute sa carrière dans les médias en 1988, et intègre l'équipe de l'émission "Téléfoot" diffusée sur TF1. En 2008, il connaît un tournant dans sa carrière en devenant directeur général du FC Nantes. En 2016, Pascal Praud prend les commandes de l'émission "L'heure des Pros", diffusée sur CNEWS.

En parallèle, il s’est illustré dans les plus grands groupes audiovisuels parmi lesquels TF1, LCI, RTL et CNEWS (ex I-Télé), à différents postes et niveaux de responsabilité.