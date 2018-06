Pas de présidence unique pour l’audiovisuel public

La réforme ressemblait à un big bang, mais c’est plutôt une série de mesures destinées à renforcer le numérique et les collaborations entre les entreprises publiques. Ainsi, le JDD évoque l’abandon d’une présidence commune et la fusion envisagée entre France 3 et France Bleu. "Françoise Nyssen devrait insister sur un rapprochement et des collaborations accrues entre les deux antennes, qui travaillent déjà sur la confection de matinales communes" indique le journal. Le passage de France 4 et de Mouv’ sur les supports digitaux ne semblent plus d’actualité. Enfin, la création d'une commission chargée de préparer un rapport sur l'avenir du secteur et ses enjeux devrait être annoncée, comme on aime en créer en France.