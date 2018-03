Parution de la compilation Virgin Radio 2018

Ce volume 2 disponible en double CD et en téléchargement propose 44 titres phares issus de la play-list de Virgin Radio. Parmi les artistes français et francophones, on retrouve Louane avec "Si t'étais là", Julien Doré avec "Porto-Vecchio", Vianney avec "Dumbo", Juliette Armanet avec "L'amour en solitaire" ou encore Arcadian, Calogero, Brigitte, Coeur de Pirate et Hoshi avec son deuxième succès intitulé "Ta marinière". Cette nouvelle compilation Virgin Radio 2018 Vol. 2" sera disponible dès ce 16 mars.