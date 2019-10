Partenariat stratégique entre Les Jours et Nova Production

Ainsi, Les Jours et Nova Production, société de production audiovisuelle du groupe LNEI, vont développer ensemble des projets de documentaires et de podcasts en s’appuyant sur la richesse du catalogue de séries journalistiques produites par Les Jours et sur l’expertise reconnue de Nova Production sur toutes les thématiques de reportages et documentaires. "Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification des Jours, qui décline son catalogue de séries journalistiques en livres, podcasts, documentaires et fictions. Il répond également au souhait de LNEI de se développer dans la production documentaire et de diversifier ses partenariats tant entre ses différentes filiales (Nova, Les Inrocks, Rock en Seine, Cheek Magazine) qu’avec les médias dans lesquels LNEI détient des participations. LNEI poursuit ainsi résolument son renforcement dans le numérique".