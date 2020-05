Partenariat entre Targetspot et Sonos pour la monétisation des radios en streaming

Avec plus de 29 millions d'équipements déployés dans le monde, les clients Sonos représentent environ 10 millions de foyers. Ces utilisateurs représentent une opportunité unique pour toutes les marques et annonceurs souhaitent toucher leurs cibles. Cette audience sera monétisée par Targetspot via sa force de vente et son accès aux places de marchés programmatiques. "Ce partenariat est très important pour le groupe car il valide une nouvelle fois la proposition de valeur technologique et le modèle de développement de Targetspot à travers le monde. Notre solution de monétisation permet aux annonceurs exigeants le ciblage de la bonne audience au bon moment, le tout dans un environnement sécurisé. En plus de cette expertise technologique, notre présence internationale est un réel atout sur le marché. Ce succès commerciale majeur et les discussions avancées avec de nouveaux partenaires dans le secteur sont autant d'éléments motivant ma confiance dans la poursuite de notre développement" a expliqué Alexandre Saboundjian.