Paris Radio Show : une réponse française à la compétition internationale

Près de 4 000 professionnels sont attendus à La Bellevilloise. En deux jours, le salon devient un lieu vivant où convergent radios associatives, groupes privés, studios indépendants, ingénieurs... Le Paris Radio Show fait de l’écosystème audio une réalité visible, incarnée, connectée. Une cartographie humaine qui donne forme à un secteur trop souvent invisible.
un salon d’usages et de démonstrations
Intelligence artificielle, outils de production augmentée, diffusion en DAB+, plateformes hybrides… les exposants présentent des solutions concrètes qui répondent aux défis de monétisation, d’automatisation ou de diversification. Un espace de veille essentiel pour anticiper les mutations et adapter les stratégies de production et de diffusion.
Trente sessions sont prévues sur les deux jours, animées par près de 100 intervenants. Les thèmes abordés croisent IA, diversité, nouveaux formats, régulation, économie ou encore transition éditoriale. Cette programmation est pensée pour nourrir les pratiques tout en confrontant les regards. Le Paris Radio Show agit comme un révélateur des tensions, des avancées et des leviers d’action du secteur audio francophone.
Une organisation 100 % française, fière de son engagement
Le salon incarne ainsi une réponse concrète, construite en France, pour valoriser une filière qui n’a jamais cessé d’innover, de se réinventer et de faire entendre sa voix.
