Paris Radio Show : une réponse française à la compétition internationale

Intelligence artificielle, outils de production augmentée, diffusion en DAB+, plateformes hybrides… les exposants présentent des solutions concrètes qui répondent aux défis de monétisation, d’automatisation ou de diversification. Un espace de veille essentiel pour anticiper les mutations et adapter les stratégies de production et de diffusion.

Trente sessions sont prévues sur les deux jours, animées par près de 100 intervenants. Les thèmes abordés croisent IA, diversité, nouveaux formats, régulation, économie ou encore transition éditoriale. Cette programmation est pensée pour nourrir les pratiques tout en confrontant les regards. Le Paris Radio Show agit comme un révélateur des tensions, des avancées et des leviers d’action du secteur audio francophone.

