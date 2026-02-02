La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 2 Février 2026 - 08:35

Paris Radio Show : une réponse française à la compétition internationale


Notez


Alors que l’audio digital est dominé par de grandes plateformes internationales, le Paris Radio Show 2026 affirme une ambition claire : défendre un secteur français uni, inventif et structuré. Ces 3 et 4 février, à La Bellevilloise, l’écosystème radio et podcast francophone se retrouve pour construire ensemble son avenir.



Le Paris Radio Show n’est pas un salon parmi d’autres. Il est devenu un point de ralliement stratégique pour celles et ceux qui défendent une approche locale, indépendante et professionnelle de l’audio. Face aux géants globaux, il structure un espace commun où radios, podcasteurs, éditeurs et diffuseurs français posent leurs enjeux, montrent leurs formats, échangent leurs visions. C’est une plateforme de reconnaissance pour la diversité des modèles et la richesse des contenus issus du territoire.
Près de 4 000 professionnels sont attendus à La Bellevilloise. En deux jours, le salon devient un lieu vivant où convergent radios associatives, groupes privés, studios indépendants, ingénieurs... Le Paris Radio Show fait de l’écosystème audio une réalité visible, incarnée, connectée. Une cartographie humaine qui donne forme à un secteur trop souvent invisible.

un salon d’usages et de démonstrations

Intelligence artificielle, outils de production augmentée, diffusion en DAB+, plateformes hybrides… les exposants présentent des solutions concrètes qui répondent aux défis de monétisation, d’automatisation ou de diversification. Un espace de veille essentiel pour anticiper les mutations et adapter les stratégies de production et de diffusion.
Trente sessions sont prévues sur les deux jours, animées par près de 100 intervenants. Les thèmes abordés croisent IA, diversité, nouveaux formats, régulation, économie ou encore transition éditoriale. Cette programmation est pensée pour nourrir les pratiques tout en confrontant les regards. Le Paris Radio Show agit comme un révélateur des tensions, des avancées et des leviers d’action du secteur audio francophone.


Une organisation 100 % française, fière de son engagement

Le Paris Radio Show est porté par une équipe indépendante installée en France, profondément ancrée dans la réalité du secteur audio national. Depuis sa création, l’événement est pensé, organisé et animé localement, sans filiale étrangère ni logique de franchise. Cette autonomie revendiquée garantit une approche sur mesure, au plus près des préoccupations des acteurs de terrain.
Le salon incarne ainsi une réponse concrète, construite en France, pour valoriser une filière qui n’a jamais cessé d’innover, de se réinventer et de faire entendre sa voix.

Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action ! 
 

Tags : événement, Paris Radio Show, Paris Radio Show 2026, PRS



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


