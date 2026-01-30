Paris Radio Show : NRJ Global, Happy Media et Enjoy 33 partagent leurs stratégies

Vous aimerez aussi
Animée par Jean‑François Duplaix (Mediatic Conseils), la conférence Awards du mardi 3 février 2026, programmée de 14h à 15h à La Bellevilloise (Paris 20e), s’inscrit dans le cadre du Paris Radio Show. Son thème : "Diversification des Revenus : Nouveaux Modèles", répond à une problématique partagée par l’ensemble des acteurs du marché radio et de l’audio digital. La rencontre rassemblera trois professionnels aux profils complémentaires : Cécile Chambaudrie, Présidente de NRJ Global (marché national et international), Rodolphe Karmazyn, Président cofondateur de Happy Media (marché régional et multicanal) et Olivia de Amorin, Conseillère commerciale chez Enjoy 33 (marché local).
À travers leurs interventions, les trois représentantes et représentants du secteur radio exposeront les choix stratégiques qui ont permis à leurs structures d’adapter leur modèle économique.
Les échanges porteront sur la diversification des leviers de revenus, dans un contexte où les ressources traditionnelles peuvent se contracter.
Plusieurs questions structureront le débat : Quels leviers fonctionnent concrètement aujourd’hui pour la radio ? Comment passer d’une posture subie à une logique d’action lorsque les revenus baissent ? Quels sont les pièges les plus fréquents dans une transformation commerciale ? Quelle place accorder à une offre multicanale incluant le local, le digital ou les partenariats ? Où se situe la ligne de fracture entre une radio fragile et une radio réellement rentable ?
La radio et l’audio digital à l’épreuve de leur transformation économique
La conférence se veut un partage d’expériences sans langue de bois, avec des retours sur des décisions clés, des erreurs et des succès rencontrés dans les phases de transition. L’objectif : offrir aux professionnels présents des éléments concrets de réflexion et d'action, quel que soit leur positionnement sur le marché.
En filigrane, le message est clair : "Plus ses acteurs sont solides, plus un marché est fort". Cette solidité passe par la capacité des radios à renouveler leur modèle économique dans un environnement marqué par la montée en puissance de l’audio digital, la fragmentation des audiences et la diversification des usages.
