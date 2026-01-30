Paris Radio Show : NRJ Global, Happy Media et Enjoy 33 partagent leurs stratégies

La conférence se veut un partage d’expériences sans langue de bois, avec des retours sur des décisions clés, des erreurs et des succès rencontrés dans les phases de transition. L’objectif : offrir aux professionnels présents des éléments concrets de réflexion et d'action, quel que soit leur positionnement sur le marché.

En filigrane, le message est clair : "Plus ses acteurs sont solides, plus un marché est fort". Cette solidité passe par la capacité des radios à renouveler leur modèle économique dans un environnement marqué par la montée en puissance de l’audio digital, la fragmentation des audiences et la diversification des usages.