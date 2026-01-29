Paris Radio Show 2026 : l’écosystème radio se mobilise à La Bellevilloise

-
L'entrée au salon est gratuite pour tous les professionnels identifiés comme éditeurs de contenus. Sont concernés : les radios, les webradios, les podcasteurs indépendants, les salariés des éditeurs, ainsi que les bénévoles de radios ou webradios. Ces profils peuvent obtenir un badge gratuit à l’entrée, sur simple inscription.
À l’inverse, les fabricants, fournisseurs de solutions, consultants ou prestataires techniques doivent se munir d’un Pass Participant VIP payant. Ce pass peut être pris en charge par un exposant ou partenaire. Ce mode d’accès différencié vise à garantir un juste équilibre entre les exposants commerciaux et les éditeurs présents.
Avec ce format orienté à la fois vers la rencontre, l’échange et la présentation de solutions professionnelles, le Paris Radio Show affirme sa volonté de structurer le secteur audio en France.
Plus de 70 entités engagées dans l’écosystème audio
La mobilisation autour de cette édition repose sur un socle de plus de 70 acteurs engagés de l’écosystème audio, radio et podcast. Parmi les structures visibles sur les supports de communication figurent à la fois des organisations institutionnelles, des éditeurs, des industriels, des solutions technologiques, des plateformes, ainsi que des structures de représentation de l’audio.
Les visuels de présentation montrent également un large panel d’intervenants annoncés, réunissant des profils variés : producteurs, responsables de groupes de radios, ingénieurs, journalistes, responsables éditoriaux, consultants, enseignants, podcasteurs et podcasteuses indépendants. Une diversité qui illustre l’ambition du Paris Radio Show de couvrir l’ensemble des réalités professionnelles du secteur audio.