La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 29 Janvier 2026 - 08:10

Paris Radio Show 2026 : l’écosystème radio se mobilise à La Bellevilloise


Notez


Les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show rassemblera plus de 70 intervenants engagés de l’audio, de la radio et du podcast à La Bellevilloise. L’événement, qui combine salon professionnel et plateforme de rencontres, s’adresse prioritairement aux éditeurs de contenus. L’entrée est gratuite pour ces derniers, sur badge.



Vous aimerez aussi
Le Paris Radio Show 2026 se tiendra les mardi 3 et mercredi 4 février à La Bellevilloise (Paris 20e). Cette nouvelle édition confirme la volonté des organisateurs de positionner l'événement comme un carrefour professionnel incontournable pour tous les acteurs de l’audio digital, de la radio et du podcast. Le mot d’ordre de cette édition est clair : "Audio Action", avec une programmation qui met en valeur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur radio et audio.
L'entrée au salon est gratuite pour tous les professionnels identifiés comme éditeurs de contenus. Sont concernés : les radios, les webradios, les podcasteurs indépendants, les salariés des éditeurs, ainsi que les bénévoles de radios ou webradios. Ces profils peuvent obtenir un badge gratuit à l’entrée, sur simple inscription.

À l’inverse, les fabricants, fournisseurs de solutions, consultants ou prestataires techniques doivent se munir d’un Pass Participant VIP payant. Ce pass peut être pris en charge par un exposant ou partenaire. Ce mode d’accès différencié vise à garantir un juste équilibre entre les exposants commerciaux et les éditeurs présents.
Avec ce format orienté à la fois vers la rencontre, l’échange et la présentation de solutions professionnelles, le Paris Radio Show affirme sa volonté de structurer le secteur audio en France. 


Plus de 70 entités engagées dans l’écosystème audio

La mobilisation autour de cette édition repose sur un socle de plus de 70 acteurs engagés de l’écosystème audio, radio et podcast. Parmi les structures visibles sur les supports de communication figurent à la fois des organisations institutionnelles, des éditeurs, des industriels, des solutions technologiques, des plateformes, ainsi que des structures de représentation de l’audio.
Les visuels de présentation montrent également un large panel d’intervenants annoncés, réunissant des profils variés : producteurs, responsables de groupes de radios, ingénieurs, journalistes, responsables éditoriaux, consultants, enseignants, podcasteurs et podcasteuses indépendants. Une diversité qui illustre l’ambition du Paris Radio Show de couvrir l’ensemble des réalités professionnelles du secteur audio.


Ils seront à La Bellevilloise



Téléchargez votre badge d'accès ICI

Tags : événement, Paris Radio Show, Paris Radio Show 2026, PRS



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication