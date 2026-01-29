Paris Radio Show 2026 : l’écosystème radio se mobilise à La Bellevilloise

La mobilisation autour de cette édition repose sur un socle de plus de 70 acteurs engagés de l’écosystème audio, radio et podcast. Parmi les structures visibles sur les supports de communication figurent à la fois des organisations institutionnelles, des éditeurs, des industriels, des solutions technologiques, des plateformes, ainsi que des structures de représentation de l’audio.

Les visuels de présentation montrent également un large panel d’intervenants annoncés, réunissant des profils variés : producteurs, responsables de groupes de radios, ingénieurs, journalistes, responsables éditoriaux, consultants, enseignants, podcasteurs et podcasteuses indépendants. Une diversité qui illustre l’ambition du Paris Radio Show de couvrir l’ensemble des réalités professionnelles du secteur audio.

