Paris Radio Show 2026 : 100 intervenants pour faire parler la radio

L’édition 2026 réunit 4 000 visiteurs, 80 exposants, 100 intervenants, et propose 30 sessions réparties sur plusieurs espaces : conférences, podcast studio, hub pro, ateliers et rencontres. Le salon, ouvert au public, met en avant les acteurs de la radio commerciale, associative, locale et numérique, sans distinction de format.
Un salon structuré autour de thématiques concrètes
La programmation du mardi 3 février est portée notamment par la Convention des Indés Radios, les interventions autour du DAB+, la conférence "Femmes de Radio by Netia", les échanges sur la monétisation ou l’intelligence artificielle appliquée à l’audio (avec Arcom et PPC), ou encore les formats croisés radio/podcast.
Le mercredi 4 février, les sessions s’ouvrent aux radios associatives et locales, aux podcasts natifs, aux enjeux liés à l’IA dans la production radio, aux modèles économiques africains, ou encore à la diversification éditoriale. Le programme s’achève par une keynote de clôture.
Un espace d’échanges ouvert sur l’action
Avec son slogan "Audio Action", le Paris Radio Show 2026 assume une approche résolument tournée vers la mise en œuvre, la transformation des pratiques, et le partage d’expériences concrètes. La présence du Lab Radio, des Hot Chairs, du Hub Pro, des formations EMF et de la section Femmes de Radio by Netia inscrit le salon dans une dynamique interprofessionnelle, sans formatage.
L’événement est accessible sur inscription préalable. Le salon ouvre ses portes à 10h chaque jour, avec une nocturne exposants prévue le mardi jusqu’à 23h30. Le salon ferme à 17h le mercredi.