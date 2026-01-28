Paris Radio Show 2026 : 100 intervenants pour faire parler la radio

La programmation du mardi 3 février est portée notamment par la Convention des Indés Radios, les interventions autour du DAB+, la conférence "Femmes de Radio by Netia", les échanges sur la monétisation ou l’intelligence artificielle appliquée à l’audio (avec Arcom et PPC), ou encore les formats croisés radio/podcast.

Le mercredi 4 février, les sessions s’ouvrent aux radios associatives et locales, aux podcasts natifs, aux enjeux liés à l’IA dans la production radio, aux modèles économiques africains, ou encore à la diversification éditoriale. Le programme s’achève par une keynote de clôture.

