Paradiso Media : levée de fonds et développement à l'international

Avec plus de 35 collaborateurs à Paris et à Los Angeles dont plus de 60% de talents créatifs, Paradiso Media est constitué d’un réseau international de talents venus du podcast, de l’audiovisuel, l’édition ou la publicité. À Paris, Mélanie Vazeux (ex Directrice commerciale chez Nouvelles Écoutes) a rejoint le studio en août 2021 en tant que Directrice marketing et commerciale. Pionnière de la monétisation des podcasts en France, elle est chargée de développer les revenus issus de la création de podcasts pour des marques et médias ainsi que la publicité. Elle a également pour mission de renforcer l’image du studio et développer l’audience des programmes.

Aux États-Unis, Emi Norris, Managing director de Paradiso Media US, recrute Molly O’Keefe au poste de Responsable du développement. Elle était auparavant Directrice du programme "artists" du Tribeca Film Institute et ex-Sundance Productions. Yael Even Or, qui a occupé le poste de "Productrice Senior" chez Audible, produira aux côtés de Emi Norris et Molly O'Keefe le podcast original “Seventeen” (8 x 20’) incarné par la célèbre journaliste américaine Laura Leigh Abby (VICE, The Washington Post, Cosmopolitan).

Cette opération va donc permettre à Paradiso Media de renforcer ses équipes déjà présentes à Paris, Los Angeles et bientôt Londres, augmenter son volume de productions et consolider son catalogue d'IP propriétaires.