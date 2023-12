Près de 4 millions de téléchargements mensuels pour Paradiso Media

Lors de sa conférence de rentrée le 27 septembre à la Gaîté Lyrique à Paris, le groupe avait annoncé le lancement du réseau de talents et de son site web destiné aux créateurs de contenus et aux annonceurs. Avec une audience combinant à la fois les programmes historiques du studio et ceux des talents tiers, le Paradiso Media Binge Audio Network rassemble aujourd’hui près de 3.8 millions d'écoutes mensuelles et 5 millions d’écoutes toutes plateformes cumulées, couvrant un large éventail de sujets allant du témoignage et des questions sociétales à l'entrepreneuriat, l'écologie, le sport et la santé. "Cela en fait le "one-stop shop" de référence pour les annonceurs souhaitant développer leur stratégie d'influence audio" indique un communiqué.