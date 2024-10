PLF 2025 : plus de 250 radios s'organisent dans l'urgence pour sauver le FSER

LLPR – Quelles peuvent être les conséquences dans le quotidien des radios ? Combien pourraient-être durement fragilisées ?

JMCC - La moindre baisse du FSER se traduira indubitablement par des suppressions de postes. Nous sommes, actuellement, le second employeur de ce secteur. Nous estimons, a minima, à 800 le nombre de suppressions d'emplois. C'est dramatique ! Sans compter le nombre de fermetures qui sera également conséquent. 30% de baisse, ce n'est pas 30% de radios associatives en moins, c'est entre 70 et 80% de radios associatives en moins ! Il faut que le Gouvernement soit conscient de cela et de l'impact de ces suppressions de postes et de ces fermetures sur certains territoires déjà fragiles.



LPPR – Espérez-vous mobiliser au-delà des Associatives ?

JMCC - La mobilisation de nos radios est déjà importante, mais elle va monter crescendo pour être massive. Une mobilisation nécessaire pour faire entendre nos droits. Bien évidemment, cette mobilisation doit dépasser le secteur de la radio, en impliquant acteurs et élus locaux qui connaissent véritablement le travail réalisé sur leurs territoires par les radios de communication sociale de proximité et qui peuvent aisément appréhender l'impact plus que négatif de la fragilisation ou de la disparition des radios associatives. Je tiens à saluer, ici, les communiqués de Presse de plusieurs Syndicats de Salariés qui nous ont, d'ores et déjà, assuré de leur soutien. Je suis également convaincu que ce sujet doit aussi préoccuper nos confrères des radios commerciales puisque ce coup de guillotine budgétaire sur le FSER, s'il venait à être voté et donc assumé par la représentation nationale, bouleversera l'ensemble du paysage radiophonique qui a mis des décennies pour trouver un équilibre qui reste toujours délicat pour tous les acteurs, dans un marché économique de plus en plus restreint et où des concurrences nouvelles et dérégulées pourraient rapidement s'imposer en profitant de cette situation.