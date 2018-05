Ouverture du congrès annuel de la CNRA

La matinée de ce samedi sera placée sous le signe des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de la CNRA. Dans l’hémicycle l’assemblée générale extraordinaire étudiera l’évolution statutaire proposée par le Conseil d’administration. L’assemblée générale ordinaire fera le bilan de l’année écoulée et dressera les perspectives pour l’année à venir. À 15h15 aura lieu le lancement de l’application pour smartphone et tablette "TARA" (TARA’dio associative). Cette application sera "une plateforme commune qui permettra, grâce à la géolocalisation l’accès aux programmes de l’ensemble des radios adhérentes, visant ainsi à promouvoir et à soutenir les valeurs des radios associatives. "L’objectif est de valoriser les radios associatives auprès du grand public en modernisant leur image et en permettant une navigation intuitive, rapide et efficace grâce à une interface moderne et épurée" explique la CNRA.