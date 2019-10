Ouverture des inscriptions pour les Jeunes Talents de la Radio

Créés en 2012 par Rémi Castillo en partenariat avec Médiamétrie et La lettre Pro de la Radio (Salon de La Radio), les Jeunes Talents de la Radio se sont ouverts à la Télévision en 2014. Cet événement largement plébiscité par les professionnels et les médias comprend depuis 2017 les WebRadio, les WebTV, et depuis l’an dernier le Net à travers tous les réseaux (YouTube, Facebook …). Ce concours, en constante évolution, a été créé pour donner l’occasion à ceux qui y participent d’obtenir une reconnaissance méritée, une réelle exposition et une opportunité de rencontres avec les médias présents.