Téléchargez le 119e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Talentueux et donc prometteurs

Qui repartira avec le célèbre trophée des Jeunes Talents ? Une chose est certaine : ils seront 5 à être récompensés par le jury présidé par Jean-Luc Reichmann sur 12 prétendants de moins de 35 ans répartis dans 5 catégories : animateurs, journalistes, chroniqueurs, TV et podcast. La finale a lieu ce vendredi 24 janvier à partir de 17h au Salon de la Radio et de l'Audio Digital.



Notre industrie n'est pas morte

On nous avait prévenus : plus de canaux de distribution, ça voulait dire besoin de plus de contenus. Et pas n’importe quel type de contenus : il fallait qu’ils soient facilement partageables, qu’ils ne périment pas lorsqu’ont les transformaient en podcast, etc. Nous étions obsédés : il fallait nourrir l’émetteur avec du contenu en direct. Maintenant, il nous faut penser de plus en plus en termes de contenus pré-produits et ré-utilisables. Nous étions des diffuseurs, nous sommes désormais des producteurs.