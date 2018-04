Oui FM en hausse pour la 4e vague consécutive

En un an, Oui FM a doublé sa part d’audience avec 1.6%, dépasse Virgin Radio et Nova, et gagne 26 minutes d’écoute en plus avec une moyenne de 97 minutes d’écoute par jour. Sur le plan national, avec une audience estimée à plus de 360 000 auditeurs, elle signe son meilleur score depuis 5 ans sur cette vague.

"Les résultats d’audience de Oui FM sont en progression continue depuis l’été. La "Radio du Rock" cartonne ! Les auditeurs sont de plus en plus nombreux à écouter Oui FM qui réalise son meilleur score depuis 5 ans sur cette vague. Le peu de fréquences attribuées par le CSA devient incompréhensible" a analysé ce matin Arthur Essebag.