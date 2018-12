Oui FM désormais à Lyon et en Alsace en DAB+

En France, Oui FM est aussi une radio pionnière dans le DAB+. Depuis ce mercredi, elle confirme donc sa volonté de continuer à utiliser cette technologie dans la diffusion de ses programmes en Alsace et à, et autour de, Lyon.Cette poursuite dans ce mode de diffusion a lieu alors que la station a enregistré 2.9% d’audience cumulée, soit 290 000 auditeurs, et 2% de part d’audience en Île-de-France. Sur le plan national, avec une audience cumulée estimée à 480 000 auditeurs, Oui FM est de plus en plus proche du point symbolique avec un score historique, et une progression estimée de plus de 170 000 auditeurs.Lire également ICI