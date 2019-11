Orange lance Djingo, son assistant vocal : nous l'avons testé

Le Speaker Djingo, développé avec Deutsche Telekom, est une enceinte vocale qui intègre l’assistant virtuel Djingo et se commande à la voix. Il mobilisé une équipe de 150 personnes et près de 2000 béta testeurs sur les six derniers mois. Si Orange comptait, dans un premier temps, développer son propre assistant vocal, l'opérateur a scellé un accord avec Amazon pour reprendre Alexa. Ainsi, le speaker embarque l'assistant maison Djingo (qui utilise la voix d'Orange) pour des fonctionnalités simples comme l'écoute de la radio, la musique (avec avec Deezer) le pilotage de la maison connectée (ampoules, prises), la liste de courses, le minuteur et pour les autres fonctionnalités, c'est Alexa qui prend la main pour des services complémentaires tels que la recherche d’informations générales et culturelles, les jeux, le trafic routier, et les skills. Au premier abord, le Speaker conçu dans un design sobre propose un son de bonne qualité. La voix de Djingo semble plus naturelle (et plus agréable) que celle d'Alexa, un peu plus robotisée et métallique. Saluons la possibilité de passer un appel de façon très fluide, en utilisant la ligne fixe incluse dans la box d'Orange : le vrai plus de l'objet par rapport à ses concurrents Google Home ou Amazon Echo.