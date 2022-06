RFM : "Le Bret du faux" arrive sur les enceintes connectées

L’humoriste imitateur déclinera sa chronique à succès "Le Bret du Faux" en proposant des séquences inédites de ses meilleures imitations : de Vincent Cassel en passant par Didier Deschamps, Stéphane Bern ou encore Chantal Ladesou et Nikos Aliagas pour ne citer qu’eux. Les utilisateurs des enceintes connectées Amazon Echo et de tous les autres appareils intégrant l’assistant vocal d’Amazon, auront simplement à dire : "Alexa, fais des imitations" pour accéder à ces nombreux contenus exclusifs.

"RFM franchit ainsi une nouvelle étape dans la relation de proximité que la station entretient avec ses auditeurs et poursuit avec Amazon Alexa son développement sur le marché des enceintes connectées en proposant une nouvelle expérience vocale inédite dans le monde aux utilisateurs" indique un communiqué.