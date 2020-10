"OK Google, joue mes podcasts préférés sur Spotify !"

Les utilisateurs de Spotify peuvent dès à présent écouter leurs podcasts sur tout appareil compatible avec Google Assistant (hauts-parleurs ou écrans intelligents, smartphones...). Encore une initiative réjouissante pour faciliter l'écoute de ce format audio. C'est aussi l'opportunité, pour Google Podcasts, d'élargir son catalogue, puisque certaines productions ont des contrats d’exclusivité avec telle ou telle plateforme. Google et Spotify : deux géants se rapprochent, et le monde du podcasting devient de plus en plus accessible !