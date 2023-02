Nova Production : un documentaire diffusé sur ARTE

Créée en 1982 par Jean-François Bizot, Nova Production a pendant des années suivi en images l’univers musical de Radio Nova avant de s’ouvrir à la production de documentaires et reportages (international, société et politique). En 2016, l'agence est reprise par Caroline du Saint, Cyprien d’Haese et Thomas Zribi qui développent des projets notamment pour France 2, ARTE, M6 et Netflix. Nova Production a été récompensée par de nombreux prix (2 grands Prix du reportage au FIGRA, en 2018 pour Rohingyas, l’exode et en 2019 pour Mexique, à la recherche des migrants disparus ; Prix du jury au Festival international du film d’animation d’Annecy pour la série animée.