Nouvelles Écoutes signe un accord avec la Scam pour les droits d'auteur

"Je me réjouis de cet accord pour nos auteurs et autrices qui travaillent au sein du studio Nouvelles Écoutes. Si les studios de podcasts existent depuis presque cinq ans en France, la législation autour de cet objet culturel qu’est le podcast et de ses créateurs est tout juste en train d’avancer. C’est un sujet clé pour garantir une rétribution juste à chacun des acteurs à la création d’un podcast et une nécessité pour la structuration de cette économie plus si nouvelle que ça" a expliqué Julien Neuville, cofondateur de Nouvelles Écoutes.

Le studio de podcasts prend ainsi la suite de Binge Audio, Bababam et Louie Media dans la signature de ces accords majeurs pour les droits des auteurs et autrices d'oeuvres audio-digitales.