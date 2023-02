Nouvelle et 34e Semaine de la presse

Pour sa 34e édition, la Semaine de la presse et des médias dans l’École invite tous les enseignants et les élèves à s’emparer d’une nouvelle thématique "L’info sur tous les fronts". Le thème sonne comme une évidence dans un monde qui n’a jamais été aussi connecté. Une 34e édition qui coïncide avec le 40e anniversaire du CLEMI. "Quarante années d’une mobilisation de tous les acteurs de l’enseignement et des médias pour former des citoyens libres et éclairés. Jamais cette mission d’utilité publique n’a paru aussi fondamentale" expliquent les organisateurs.