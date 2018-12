Nouvelle année, nouveau logo pour K6FM

Le nouveau logo de K6FM a été créé par le collectif dijonnais L’Esprit Archibald . Les codes couleurs sont maintenus mais le logo 2019 est plus moderne, dans la lignée actuelle du "flat design", cher à tous les communicants. Plus ouvert et dynamique, le nouveau logo K6FM sera décliné en trois versions : le logo seul, le logo et sa fréquence à Dijon (101.6) puis, dans une 3e version avec le logo, la fréquence et le claim de la station : "La 1ère radio à Dijon 100% Côte-d’Or".Créditée par l’institut Médiamétrie de 70 000 auditeurs (Médiamétrie - Médialocales, 2017-2018), K6FM emploie aujourd’hui 6 personnes équivalent temps plein. La radio est à l’équilibre financier depuis 3 ans, et prévoit d’investir dans la radio numérique (DAB+) en 2020, à Dijon et ailleurs.